Брянск, 2 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. На железнодорожной станции «Брянск-Орловский» сотрудники ветеринарной службы задержали 16 щенков. Собак везли на продажу из столицы Молдавии Кишинёва в Москву. Однако владельцы груза не позаботились о необходимых документах, животным проезд в Россию запретили, сообщили 2 сентября в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Alexis Собака

Щенков обнаружили в поезде № 342 «Кишинев-Москва» в ночь с 31 августа на 1 сентября 2019 года. «Нелегалов» перевозили в клетках, в купе проводника. Владельцы животных, граждане Молдавии, собирались их продать в российской столице. На собак отсутствовали необходимые в таких случаях ветеринарные сопроводительные документы, в том числе не было подтверждения здоровья щенков и эпизоотического благополучия того места, где они родились.

Всех нарушителей отправили домой, а владельцев к тому же привлекли к административной ответственности.