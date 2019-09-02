Махачкала, 2 сентября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Дагестане установлен участник драки со стрельбой, которая произошла поздно вечером 1 сентября в одном из кафе Махачкалы. В результате инцидента были ранены несколько человек. Двое, в том числе сотрудник полиции, доставлены в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

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По данным ведомства, события у ночного клуба на улице Ярагского разворачивались следующим образом: несколько мужчин поскандалили, после чего ссора переросла в потасовку, которая завершилась стрельбой.

«Неизвестный, в ходе возникшего скандала из пистолета неустановленного образца произвел выстрелы в 43-летнего горожанина и нанес телесные повреждения сотруднику полиции, после чего скрылся на автомашине «Тойота Камри», — говорится в сообщении республиканского МВД.

По горячим следам была организована погоня и пойман подозреваемый. Им оказался 32-летний житель Махачкалы, который сам получил ранение в ногу и доставлен в больницу. У него в машине обнаружен травматический пистолет «ТТ» с магазином.

В настоящее время полиция разыскивает остальных участников конфликта со стрельбой. В МВД назначена служебная проверка из-за участия в инциденте сотрудника ведомства.