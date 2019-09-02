Турин, Италия, 2 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. Об этом сообщает журналист Николо Шира на своей странице в Twitter.

Кирилл Венедиктов Клаудио Маркизио

По информации источника, Маркизио может стать игроком клуба «Фламенго». В настоящее время переговоры по трансферу итальянского хавбека продолжаются.

Напомним, летом 2018 года Маркизио перешёл в «Зенит» в статусе свободного агента. Из-за травм он провёл всего 15 матчей и забил два гола. Ранее Маркизио защищал цвета «Ювентуса» на протяжении 12 лет.

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