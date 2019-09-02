Чебоксары, 2 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В столице Чувашии, где вечером 1 сентября произошла авария с участием машины скорой помощи, число пострадавших выросло с двух до четырёх человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

Предварительно сообщалось о двух раненых, оба — медицинские работники. По данным полиции, позже за медицинской помощью обратились ещё два человека — водитель легкового автомобиля, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения, а также 43-летний водитель «скорой».

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортная авария произошла 1 сентября в 19:10 часов на перекрестке улиц Б. Хмельницкого и П. Дементьева в Чебоксарах. По предварительным данным полиции, водитель «Лады Приоры» при повороте не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала на зелёный свет. В ведомстве отмечают, что машина скорой помощи ехала по вызову на дом, при этом проблесковые маячки были включены.

Первоначально сообщалось, что ранения получили два медицинских работника — 22-летняя девушка и 25-летний молодой человек.