Львов, Украина, 2 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Экс-депутат Рады Ирина Фарион нашла девять ошибок в сообщении министра образования Украины Анны Новосад. Об этом она написала 1 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

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Фарион сравнила министра образования Украины с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым, который очень плохо знал украинский язык.

«Сделать минимум девять ошибок разного характера — от синтаксических, грамматических до стилистических — Азарову было тоже под силу. Действительно, зе-команда — это пионеры Партии регионов. Вот и имеем новую-старую пионерку…», — написала Фарион.

Она посоветовала Анне Новосад пройти курсы повышения грамотности и пообещала разобрать ошибки министра со студентами «Львовской политехники».

Как сообщал телеканал «ИнТБ», ранее Фарион назвала русскоязычных граждан Украины «либо рабами, либо оккупантами».

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