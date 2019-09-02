Салехард, 2 сентября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил юных земляков с Днём знаний обещанием премий за достижения в учёбе. Об этом он написал на своей странице в сети Инстаграм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премия

С 1 января 2020 года победителей Всероссийских школьных олимпиад на Ямале будут премировать 300 тысячами рублей, призёров — по 150 тысячами рублей.

«Такие же премии начнём вручать педагогам, которые готовили ребят», — заявил глава Ямала.

Дмитрий Артюхов отметил, что премии ребятам потом можно будет вложить в высшее образование. А для учителей денежное вознаграждение станет признанием и стимулом для работы на Крайнем Севере.