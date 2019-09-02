Москва, 2 сентября, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.

Германский посол Ганс-Адольф фон Мольтке, лидер Польши Юзеф Пилсудский, германский министр пропаганды Йозеф Геббельс и министр иностранных дел Польши Юзеф Бек на встрече в Варшаве 15 июня 1934 г., через 5 месяцев после подписания Договора о ненападении между Германией и Польшей

«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках — Польша главный виновник начала Второй мировой войны», — считает Жириновский.

Юзеф Пилсудский, по его мнению, первым навязывался в союзники к Гитлеру.

«Пакт Пилсудского — Гитлера был подписан еще в 1934 г. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло», — рассуждает парламентарий.

Он уверен, что «Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 сентября отмечается годовщина начала Второй мировой войны. Власти Польши заявили о намерении добиваться репараций за ущерб, причиненный республике гитлеровской Германией. Работающая над определением общей суммы ущерба группа в польском парламенте (сейме), по предварительным данным, оценила его почти в 1 трлн долларов США.

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Сегодня, 2 сентября, отмечается День окончания Второй мировой войны. Акт о капитуляции Японии подписан 2 сентября 1945 года от имени Объединенных наций представителями союзных государств, в том числе СССР.