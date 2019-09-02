РФ платит дань в пользу МВФ – Хазин жёстко раскритиковал Орешкина
Москва, 2 сентября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Бюджетное правило, введённое правительством РФ, нужно для того, чтобы поддержать ликвидность мировой долларовой системы, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что Россия может «спокойно инвестировать в новые проекты» при цене нефти в 60 долларов за баррель, и о пользе бюджетного правила для экономики РФ.
По словам Хазина, санкции и то, что экономика РФ уже семь лет падает, приводит к тому, что иностранные инвесторы не спешат вкладывать деньги, а внутреннее инвестирование либералы запретили.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью ТАСС Максим Орешкин заявил, что 60 долларов за баррель — некий уровень, позволяющий России спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их. Кроме того, он назвал фактором риска торговую войну между Китаем и США, но подчеркнул, что РФ в значительной степени защищена проведёнными макроэкономическими структурными реформами, в числе которых введение бюджетного правила.