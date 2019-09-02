Киев, 2 сентября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Украина в перспективе может получать до 6 млрд кубов американского газа через Польшу, сообщает «Польское радио», комментируя энергетический меморандум, подписанный между Киевом, Варшавой и Вашингтоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Напомним, что соответствующий документ был подписан 31 августав Варшаве.

«Исторический день. Еще один шаг по направлению к диверсификации поставок газа в Украину», — заявил в своем комментарии секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Пока что, при существующих возможностях, сейчас Польша сможетпоставлять Украине 1,5 млрд кубометров газа. Когда и каким образом поставки могут вырасти до 6 млрд кубометров, польские источник не уточняет.

«Конечно, это (поставка даже 6 млрд кубометров газа через Польшу) и близко не решит всех энергетических проблем на Украине, однако хотя бы отчасти позволит нам дифференцировать поставки и укрепить позиции на переговорах с РФ», — комментирует ситуацию «Украинский бизнес-ресурс».

Украинское СМИ подчеркивает, что Варшава в последние годы «не скрывает откровенной антипатии» к Кремлю и допускает сокращение закупок у «Газпрома» (нынешний контракт на поставку российского газа завершается в 2022 г.), для чего и был затеян проект с американским газом.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной статистике, за первые семь месяцев 2019 года на Украину было импортировано 7,6 млрд кубометров голубого топлива, что больше на 36% аналогичного прошлогоднего объема. Напомним, что Киев намерен войти в нынешний осенне-зимний сезон с беспрецедентно высокими запасами газа на уровне как минимум 20 млрд кубометров.