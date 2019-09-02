Астана, 2 сентября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал содействовать развитию многопартийности и политической конкуренции. Об этом глава государства заявил 2 сентября на совместном заседании палат парламента, сообщает агентство «Казинформ».

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По его мнению, эта работа будет способствовать стабилизации политической системы в долгосрочной перспективе. Токаев считает, что предстоящие выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы власти) будут способствовать развитию многопартийной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу во время совместного заседания палат парламента. Отдельной темой выступления стало партийное строительство в Казахстане.

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