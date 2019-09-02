Владивосток, 2 сентября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. К Японскому морю в Приморье с Тихого океана движется очередной тропический шторм, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ливень

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Синоптики прогнозируют выход тропического шторма к выходным — 7−8 сентября, сейчас идут наблюдения за его траекторией. Возможно, ливни заденут южные районы Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах августа в Приморском крае бушевала стихия, которая привела к многочисленным разрушениям, сбоям в электроснабжении, автосообщении. Смыло мосты, дома.

Власти Владивостока оценили ущерб в 100 млн рублей.