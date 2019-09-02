Кемерово, 2 сентября, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 2 сентября, после капитального ремонта открылась школа № 7, где располагался штаб по ликвидации пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Кемероской области В Кемерове после капитального ремонта открылась школа № 7

Решение о капремонте учебного учреждения принято осенью 2018 года. Были отремонтированы 36 специализированных кабинетов, спортивный и актовый залы, помещения для внеурочной и проектной деятельности, технические помещения. Открылись лыжная база и интерактивный скалодром. Источники финансирования — областной и местный бюджеты. Сумма затрат — более 300 млн рублей, в том числе на оснащение и новое оборудование было потрачено 105 млн рублей.

При разработке дизайна учитывались пожелания детей и педагогов, был проведён конкурс детско-родительского оформления школы.

«Сегодня школа № 7 не уступает лучшим образовательным учреждениям. Здесь созданы все необходимые условия для успешной учебы, развития способностей и талантов», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Сегодня за парты обновлённой школы сели 800 учеников, из них 120 — первоклассники. Обучаться дети будут в одну смену.

Школа № 7 построена в Кемерове в 1968 году. Сегодня, как подчёркивают власти, она полностью отвечает не только образовательным стандартам, но и требованиям безопасности.