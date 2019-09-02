Нассау, 2 сентября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Островное государство Содружество Багамских Островов переживает воздействие урагана «Дориан». Власти эвакуируют население и туристов, говорится в сообщении Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

Иван Айвазовский. От штиля к урагану. 1892 г

Эвакуация идет на островах Абако и Большой Багама. Местные аэропорты не работают. Ураган привел к наводнению: в сети появились видеоролики со стремительно заливающими населённые пункты потоками воды.

https://twitter.com/Actually_World/status/1168210989399117824

Как сообщало ИА REGNUM, об эвакуации населения из-за урагана «Дориан» объявили власти трёх американских штатов: Флориды, Южной Каролины и Джорджии.

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