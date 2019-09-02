Москва, 2 сентября, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Россия в течение семи последних лет находится в состоянии спада, достигнутого усилиями министра экономического развития РФ Максима Орешкина и его коллег, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Орешкина о том, что экономика РФ не будет испытывать серьёзных трудностей даже если цена на нефть упадет ниже 40 долларов за баррель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Пока действует правило отсечения (бюджетное правило — прим. ИА REGNUM), цена на нефть не играет никакой роли, — сказал Хазин. — Что такое серьёзные трудности? Вы считаете, что семь лет непрерывного спада — это не серьёзные трудности? Мы всё время находимся в трудностях, в том числе усилиями Орешкина и его товарищей либералов. По этой причине будут ли цены на нефть чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, принципиальной роли не играет. Нам надо менять саму модель экономической политики, но для этого нужно избавиться от Орешкина и его товарищей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Орешкин в интервью ТАСС заявил, что при цене нефти 40 долларов за баррель РФ не будет испытывать серьёзного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платёжного баланса.