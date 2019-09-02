Астана, 2 сентября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Депутаты Сената Казахстана единогласно проголосовали за назначение председателем верхней палаты парламента Дариги Назарбаевой, сообщает 2 сентября агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что во время тайного голосования за кандидатуру Назарбаевой проголосовали 48 депутатов. Общая численность сената Казахстана составляет 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября кандидатуру Назарбаевой на должность председателя Сената выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Новые выборы главы верхней палаты проходят в связи с переназначением некоторых сенаторов 12 августа.