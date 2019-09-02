Киев, 2 сентября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.ua Украинский газ

Украинский эксперт, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что соглашение о поставках газа заключила не государственная компания «Нафтогаз Украины», а частная компания «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ), которая близка к заместителю главы «Нафтогаза Украины» Андрею Фаворову.

«Это первое недоразумение в вопросе поставок на Украину сжиженного газа из США. Можно, конечно, не усматривать коррупционный фактор в таких действиях и апеллировать к партнерским отношениям с США и Польшей. Ведь если вопрос поставок LNG-газа из США является сферой энергетической безопасности и меморандум подписывают первые лица государства, то и поставки должна осуществлять государственная компания «Нафтогаз». В конце концов, еще в начале 2019 г. именно такого плана придерживались в «Нафтогазе» при условии возможной реализации проекта строительства газового интерконнектора Украина — Польша», — отмечает специалист.

Вторым недоразумением, подчеркивает далее Корольчук, является «коммерческая тайна» цены американского газа, который Украина будет покупать через Польшу.

«Несмотря на оптимистичные заявления, средняя цена американского LNG-газа (группы LNG-терминалов с США, которые его поставляют — Venture Global LNG, Calcasieu Pass LNG, Plaquemines LNG) составит 660 долл. за 1000 кубометров. Такова конечная цена американского газа: себестоимость добычи в США с учетом дотаций правительства + транспортировка + затраты на LNG-терминалы и кредитное обслуживание. Фактически американские компании и Польша переводят часть убытков от покупки сжиженного газа на Украину и потребителей-украинцев. Ориентировочно именно такой (660 долл. за тысячу кубометров) будет цена газа для поставок в Украину. Но эта цена будет «растворена» в других 11 млрд кубометров газа, который Украина импортирует из ЕС», — подчеркивает Корольчук.

Специалист напоминает, что таким образом Украина переплатит за американский газ по сравнению с покупкой даже реверсного европейского газа более чем в 2,5 раза (сейчас цена газа для Украины из ЕС составляет 250 долл.).

Третьим недоразумением является сама формулировка «американский газ для Украины», продолжает эксперт свой анализ.

«Интересно было бы посмотреть, как поляки или украинцы отбирают и сортируют, как клубнику, молекулы газа в трубе на американские, норвежские и российские. И хотя это выглядит смешно, но заметна демонстрация со стороны Польши и Украины, что газ из Польши будет именно американский. Хотя согласно логистике и маршрутам доставки газа американский газ будет физически на 100% российским, который поставляется через польско-российский газопровод «Ямал — Европа«, — подчеркивает Корольчук.

В завершение представитель Наблюдательного совета Института энергетических стратегий делает вывод, что проекты временных поставок американского LNG-газа через Польшу на Украину не имеют к вопросу энергетической диверсификации никакого отношения. Эксперт подчеркивает, что основная задача здесь — предоставление возможности частным компаниям заработать на поставках газа на Украину, а также подготовить почву для организации каналов экспорта газа из Украины в Польшу.

ИА REGNUM напоминает, что еще в мае глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина в настоящий момент «очень близка» к заключению договора о поставках сжиженного природного газа из США.

В компании ЭРУ заявили, что законтрактовали американский газ с целью его закачки и хранения в ПХГ Украины для дальнейшей поставки потребителям в зимний период. Поставки топлива ожидаются до конца нынешнего года.