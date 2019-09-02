Луганск, 2 сентября, 2019, 10:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ дважды открыли огонь по территории ЛНР, сообщили 2 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

«Противник открывал огонь по нашим защитникам из 82-мм и 120-мм миномётов и станкового противотанкового гранатомёта», — отметили в пресс-службе.

Так, ВСУ обстреляли районы населённых пунктов Нижнее Лозовое и Голубовское. В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в ЛНР было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

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