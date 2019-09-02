Нью-Дели, 2 сентября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индии СубраманиамДжайшанкар провел встречу с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности ФедерикойМогерини, в ходе которой сообщил, что страна открыта для обсуждения «других нерешенных вопросов на двусторонней основе с Пакистаном». Ключевым условием для данной встречи станет отсутствие со стороны мусульманской страны террора и насилия по отношению к соседу.

Индия и Пакистан

На данной встрече стороны обсудили различные аспекты сотрудничества Индии и ЕС, а также ситуацию в Афганистане. Помимо этого, глава МИД Индии встретился с Европейским комиссаром по гуманитарной помощи и кризисному управлению ХристосомСтилианидисом.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в ходе данной встречи также поднимался вопрос Джамму и Кашмира, в частности, стороны поделились взглядами на дальнейшее развитие региона.

«Мы поделились нашей точкой зрения по поводу Джамму и Кашмира. Подчеркнул необходимость отказаться от враждебности, террора и насилия со стороны Пакистана для построения нормальных добрососедских отношений», — заявил глава внешнеполитического ведомства.