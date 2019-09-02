Владивосток, 2 сентября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Социально значимые продукты за месяц во Владивостоке не подорожали — сделали вывод специалисты департамента лицензирования и торговли Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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В крупных торговых сетях отмечено даже снижение цен. Например, подешевел картофель и сахар. Так, килограмм картофеля стоит 35 рублей, сахара — 39 рублей.

Не изменились цены и на другие социально значимые продукты: курицу за кг по-прежнему продают за 110 рублей, литр молока — 60 рублей, десяток яиц — 63 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко в крае внедряется программа «Покупай приморское» — продукция местных производителей обозначена в магазинах зелёными ценниками.