Вице-президент США остался доволен встречей с Зеленским
Вашингтон, 2 сентября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс назвал «прекрасной» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал 1 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.
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Владимир Зеленский и Майк Пенс
«Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ», — заявил он.
Пенс также отметил, что отношения между США и Украиной за время президентства Дональда Трампа стали крепкими как никогда.
Напомним, Пенс и Зеленский встретились в Варшаве. Они оба были приглашены на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй Мировой войны.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи обсуждался вопрос официального визита Зеленского в США.
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