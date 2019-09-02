Вашингтон, 2 сентября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс назвал «прекрасной» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал 1 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Майк Пенс

«Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ», — заявил он.

Пенс также отметил, что отношения между США и Украиной за время президентства Дональда Трампа стали крепкими как никогда.

Напомним, Пенс и Зеленский встретились в Варшаве. Они оба были приглашены на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй Мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи обсуждался вопрос официального визита Зеленского в США.

Читайте также: Пенс и Зеленский обсудили будущую встречу президента Украины с Трампом