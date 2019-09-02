Аделаида, Австралия, 2 сентября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. В австралийском городе Аделаида обычный домашний петух причинил смертельное ранение своей пожилой хозяйке, передает телеканал ABC.

M.yukle.mobi Петух

76-летняя женщина пришла в курятник собрать яйца. Петух клюнул хозяйку в левую ногу, попав в кровеносный сосуд. Женщина страдала варикозным расширением вен, и небольшое повреждение спровоцировало обильное кровотечение. Она скончалась от потери крови.

Как сообщало ИА REGNUM, поведение одного агрессивного петуха озаботило администрацию поселения в американском штате Арканзас.