Додома, 2 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В связи с наличием угрозы распространения вируса Эбола в странах Региона Великих Озер, в число которых входит и Танзания, Министерство здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании приняло превентивные меры против данного заболевания на своих границах с целью не допустить проникновения болезни в страну.

UNMEER. Simon Ruf Профилактика заболеваемости вирусом Эбола

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», одна из мер предосторожности коснулась водителей и кондукторов, которых обязали сообщать о лицах, подозревающихся в наличии вируса, за 20 километров до достижения границы, мыть руки с мылом и иметь при себе градусник. Кроме того, было поручено подготовить в пограничных пунктах специальные места для людей, заподозренных в наличии данного заболевания.

Власти установили предупреждения в районе Мтукула, граничащем с Угандой, и районе Русумо, имеющим общие границы с Руандой.

На пресс-конференции, посвященной улучшению медицинского обслуживания на пунктах пересечения границы, сотрудник общественного здравоохранения Центра здравоохранения района Мтукула Мэтью Годфри сообщил, что Правительство страны предоставило ресурсы для борьбы с этим заболеванием и предприняло достаточно мер для обеспечения защиты населения от проникновения вируса на территорию страны.

Годфри добавил, что местным мотоциклистам также было сообщено о симптомах заражения вирусом Эбола, а также рассказано, что болезнь распространяется при контакте больного и здорового человека.

Врач в приграничном районе Русумо Освард Кимаси отметил, что властями была организована серьезная борьба с этим заболеванием, и в случае, если у одного из пассажиров будут обнаружены симптомы лихорадки Эбола, об этом будет немедленно сообщено, а больного доставят в ближайшую районную больницу.

По его словам, в деятельность по предотвращению проникновения вируса в Танзанию каждый день вносят вклад сотрудники пограничных и иммиграционных служб, полицейские, охранники и даже водители мотоциклов и автомобилей.