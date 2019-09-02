Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Почти 10 млрд рублей направлено в текущем году на национальные проекты Ростовской области. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным пресс-службы, в рамках национальных проектов в регионе переоснащаются 72 детские поликлиники, 5 диспансеров, областного перинатального и регионального сосудистого центров.

В селях Ростовской области открыты 8 фельдшерско-акушерских пунктов. В ближайшее время планируется открыть еще два. В четыре района области уже поступили новые мобильные диагностические комплексы.

Спортивные залы приведены в порядок в 13 сельских школах. Начато строительство двух новых детских садов в Ростове-на-Дону.

43 муниципальных образования получили автобусы для транспортировки лиц пожилого возраста. На протяжении 2,8 км была расчищена река Кумша, было восстановлено 1300 гектаров леса.

Напомним, что в Ростовской области на сегодняшний день выполняются 44 региональных проекта в рамках 11 национальных проектов. Объем их финансирования за пять лет составит почти 190 млрд рублей.