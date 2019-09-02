Смоленск, 2 сентября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Массовую гибель рыбы зафиксировали в озере Каспля в Смоленском районе Смоленской области в конце августа, сообщил «Рабочий путь» со ссылкой на местных жителей. Жители сообщают — река, которая вытекает из озера, сильно обмелела, а в последние дни в озере массово гибнет рыба.

kordi_vahle Озеро

Как сообщила изданию глава района Ольга Павлюченкова, в администрацию поступают жалобы от жителей на замор рыбы, а также на качество воды в озере. Причины сейчас выясняют сотрудники Росприродназора, Рыбнадзора — уже взяты пробы воды.

Глава Касплянского сельского поселения Владимир Чухнов сообщил изданию, что в течение двух недель отмечалось значительное снижение уровня воды в реке Каспля, где-то на 80 см.

Как напоминает ИА REGNUM, в 2016 году под Воронежем местные жители спасли от уничтожения озеро Круглое, которое неизвестные в буквальном смысле пытались слить.