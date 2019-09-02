Москва, 2 сентября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Рабочий визит в Москву совершил президент Молдавии Игорь Додон. О своей зарубежной поездке он написал 2 сентября в своём микроблоге в Twitter.

Президент Молдовы Игорь Додон

Додон уточнил, что встретится с вице-премьером, специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, главой Газпрома Алексеем Миллером и другими. Визит молдавского лидера продлится один день.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа премьер-министр Молдавии Майя Санду объявила о готовности Кишинёва к «самому сложному развитию ситуации» с поставками российского газа в республику в том случае, если Россия и Украина не придут к соглашению.

Читайте также: Молдавия готова к худшему сценарию с поставками газа из России