Уфа, 2 сентября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. 115 начинающих фермеров Башкирии получат гранты «Агростартап». Об этом сообщил в эфире телеканала «БСТ» исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства республики — министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, передает пресс-служба правительства Башкирии.

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По его словам, 115 начинающих фермеров, которые были отобраны в конкурсе по отбору получателей граната «Агростартап», получат в качестве господдержки до 4 млн рублей.

«Конкурсная комиссия работала в прямом эфире. Шла онлайн-трансляция каждого заседания комиссии на YouTube-канале Министерства сельского хозяйства Башкирии. Каждый член комиссии в ответе за проставленные баллы», — сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии.

По его словам, победить мог любой, кто составил грамотный проект фермерского хозяйства и убедительно представил его конкурсной комиссии.

Напомним, что гранты «Агростартап» в Башкирии выделяются в рамках проекта по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации. Этот проект, в свою очередь, реализуется в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В конкурсе «Агростартап» в Башкирии участвовало 250 претендентов на гранты. 115 из них набрали наибольшее количество баллов и стали победителями.