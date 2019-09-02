Новороссийск, Краснодарский край, 2 сентября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. 120 жителей девятиэтажного жилого дома в Новороссийске Краснодарского края эвакуировали рано утром 2 сентября из-за пожара, сообщает ГУ МЧС по региону.

skeeze Пожар

Сообщение о возгорании поступило к диспетчеру Новороссийского ПСГ в 05:13. Первый пожарный расчёт прибыл на место пожара уже в 05:20. Выяснилось, что пожар произошёл в квартире на девятом этаже дома, огонь охватил 80 кв.м.

Из здания были эвакуированы 120 жителей дома. В 06:25 возгорание ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших.

Накануне, 1 сентября, ГУ МЧС по региону сообщило, что на территории края сохраняется чрезвычайная пожароопасность. До 3 сентября в зоне риска остаются восточная, западная и центральная часть Краснодарского края, а также территория Черноморского побережья в районе Анапы.