Эр-Рияд, 2 сентября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Кабинет министров Саудовской Аравии провел внеочередное заседание в городе Джидде, председателем на котором выступил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. В ходе заседания министры обсудили последние события в Йемене, призвав правительство страны и все стороны, участвующие в конфликте, к началу диалога и проведению совместной встречи на территории Королевства. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Салман ибн Абдул-Азиза Аль Сауд

Представители Кабинета министров также рассмотрели совместное заявление Министерства иностранных дел Саудовской Аравии и Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов, в котором подчеркивается стремление обеих стран сохранить йеменское государство, защитить его суверенитет и безопасности, а также интересы народа Йемена под руководством законного президента страны. Эр-Рияд настоятельно призвал стороны конфликта принять участие в диалоге в Джидде с целью прекращения ведения боевых действий и мирного урегулирования йеменского кризиса.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.