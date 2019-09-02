Екатеринбург, 2 сентября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. В Свердловской области обнаружено тело 20-летнего жителя Екатеринбурга, который пропал 19 августа. Его нашёл грибник в лесу неподалёку от посёлка Верхняя Сысерть.

geralt Кровь

Как сообщает информационный портал Е1, информацию об этом подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт». По данным городского издания, одной из версий произошедшего может быть суицид.

Отметим, что молодой человек ушёл из дома 19 августа. Из вещей он взял только рюкзак. Впоследствии он был объявлен в розыск. По словам его матери, ранее молодой человек не исчезал из дома надолго. Также она сообщила, что в тот день он заявил, что уходит на встречу.