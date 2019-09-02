Рабат, 2 сентября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Департамент исследований и финансовых прогнозов Министерства внутренних дел Марокко опубликовал статистические данные об объеме производства электроэнергии в стране. Согласно отчету, в первом полугодии 2019 года данный показатель увеличился на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что этот показатель является рекордным в истории государства.

ЛЭП

По данным Департамента, столь высокий объем обусловлен главным образом увеличением производства электроэнергии в частном секторе на 49,1%в первом квартале 2019 года. Кроме того, рекордный рост связан с развитием проектов по наращиванию выработки электроэнергии в рамках принятия нового закона Марокко «О возобновляемых источниках энергии». Стоит отметить, что импорт электроэнергии Марокко в 2019 году упал на 92%.

В рамках стратегии развития электроэнергетики к 2020 году Марокко стремится вырабатывать до 45% электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Для достижения данных целей марокканские власти вложили значительные средства в строительство крупной солнечной электростанции Noor Ouarzazate, ставшей второй по величине в мире. Новейший комплекс был построен на площади более 3000 гектаров с инвестициями, размер которых превысил 600 миллионов долларов.