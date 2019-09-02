Тольятти, Самарская область, 2 сентября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. С 2017 года цена самой бюджетной версии внедорожника Lada 4×4 выросла на 48 тыс. рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada Niva 4X4

Так, цена трёхдверной модели в комплектации Standard равна 523 900 рублей. Однако стоимость максимальной версии авто снизилась на 2 тыс. рублей. Теперь самая дорогая версия Black Edition продаётся за 579 900 рублей.

Напомним, по итогам первых шести месяцев 2019 года первое место по объему экспорта из РФ заняли автомобили отечественного бренда Lada. Всего на долю тольяттинской автокомпании пришлось 59% от общего объёма легковых автомобилей, экспортированных из России за пределы Евразийского экономического союза. Причём общее количество вывезенных моделей АвтоВАЗа за полгода составило 11,5 тыс. экземпляров.

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