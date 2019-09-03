Президент РФ Владимир Путин сегодня, 2 сентября, совершает поездку в Иркутскую область, пострадавшую летом 2019 года от масштабного наводнения. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после паводков. Также он проведёт совещание по вопросу жилищного обеспечения пострадавших граждан. Кроме того, Владимир Путин посетит среднюю общеобразовательную школу в иркутском городе Тулуне.

kremlin.ru Владимир Путин с жителями Тулуна

09:22 02.09.2019 Президент РФ Владимир Путин уже посещал пострадавшую от разрушительного наводнения Иркутскую область — 29 июня и 19 июля. Об этом: Рабочая поездка Владимира Путина в Иркутскую область: самое главное

09:42 02.09.2019 Город Тулун, школу в котором посетит президент РФ, серьёзно пострадал от летнего наводнения в Иркутской области. Подробнее: Путин посетит Иркутскую область 2 сентября

09:56 02.09.2019 Фото с предыдущей поездки Владимира Путина в Иркутскую область (19 июля 2019 года). Источник: Kremlin.ru

10:05 02.09.2019 Город Тулун посетит 2 сентября президент России Владимир Путин в рамках поездки в Иркутскую область. Глава государства осмотрит отремонтированную городскую школу, сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Путина 2 сентября ждут в иркутском Тулуне

10:08 02.09.2019 Из города Тулуна приходят сообщения о том, что местные жители уже собираются у городской администрации в ожидании президента РФ Владимира Путина.

10:13 02.09.2019 Жители пострадавших от наводнения городов в Иркутской области с нетерпением ждут встречи с президентом России Владимиром Путиным. Многие из них до сих пор проживают в пунктах долгосрочного размещения, им негде работать. В ходе своего предыдущего визита в Тулун глава государства выслушал людей, которые сообщили, что не видят от местных властей действенной помощи по решению проблем с жильём и восстановлением инфраструктуры. Также звучали заявления, что пострадавших не проинформировали о начале потопа, и что в первые дни им самим пришлось спасать своё имущество и даже жизни. Об этом: В пострадавшем от наводнения Тулуне намерены рассказать о проблемах Путину

10:41 02.09.2019 Несмотря на поручение президента России Владимира Путина как можно скорее восстановить жильё и необходимую инфраструктуру в пострадавшей от мощнейшего наводнения Иркутской области, проблема, очевидно, решается недостаточно быстро. Иначе чем объяснить недавний митинг предпринимателей Тулуна — одного и наиболее пострадавших городов Приангарья, заявивших, что не видят помощи от местных властей и до сих пор не получили каких-либо компенсаций за потерянный бизнес. Люди, потерявшие кров и деньги, собрались возле администрации города в надежде новой встречи с главой государства, пишут жители Иркутской области в социальных сетях. Читайте также: «Мы гибнем!»: иркутские предприниматели потребовали встречи с Путиным Читайте также: В пострадавшем от потопа Приангарье хотят спросить у Путина про жильё

11:20 02.09.2019 Президент России Владимир Путин уже прибыл в Иркутскую область. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает сайт Кремля. Известно, что в его планы входит подробное знакомство с ходом восстановительных работ, потребовавшихся после мощнейшего наводнения. После этого глава государства проведёт совещание по вопросам предоставления жилья пострадавшим жителям Приангарья и посетит среднюю общеобразовательную школу в Тулуне — городе, наиболее пострадавшем от наводнения. Подробности в материале: Кремль подтвердил визит Путина в пострадавшую от потопа Иркутскую область

12:45 02.09.2019 Российский президент Владимир Путин, как и обещал, вновь прибыл в Иркутскую область, чтобы проверить ход выполнения своих поручений по оказанию помощи пострадавшим от мощнейшего наводнения, накрывшего регион летом 2019 года. Его визит начался в Братске, где приземлился борт № 1. После чего Путин пересел на вертолёт и отправился в Тулун — один из наиболее пострадавших от потопа городов Иркутской области. Об этом: Визит Владимира Путина в Иркутскую область начался с Братска

13:22 02.09.2019 Президент РФ Владимир Путин в Иркутской области. Фото: Kremlin.ru

13:25 02.09.2019 Владимир Путин находится сейчас в Тулуне, общается со школьниками. В разговоре с ними он отметил мужественность детей, переживших наводнение и помогающих взрослым справляться с бедой. Также глава государства пообещал ученикам 8а класса бывшей школы №20, что в будущем году у них будет новая современная школа. Подробности в материале: Владимир Путин отметил мужество школьников, переживших наводнение в Тулуне

13:45 02.09.2019 В связи с визитом в Иркутскую область российского президента Владимира Путина власти региона обнародовали информацию о состоянии учебных и дошкольных заведениях, пострадавших от разрушительного наводнения летом 2019 года. К настоящему времени известно, что наиболее сильно от разрушительных волн пострадали 11 учебных и дошкольных учреждений. Пять из них восстанавливаться не будут. Это Евдокимовская школа и Евдокимовский детский сад Тулунского района, а также детский сад №9 поселка Октябрьский, средняя школа № 20 и детский сад «Родничок» Тулуна. Все дети распределены по другим школам и детским садам. На фото с сайта gравительства Иркутской области: Владимир Путин осматривает отремонтированную школу в Тулуне Подробности в материале: В Приангарье после потопа решено не восстанавливать 5 школ и детсадов

13:58 02.09.2019 Владимир Путин в Иркутской области. Источник: Kremlin.ru

14:07 02.09.2019 В ходе визита в Иркутскую область президент Владимир Путин посетил музыкальный кабинет школы №6 в Тулуне, которую успели восстановить к новому учебному году после мощнейшего наводнения. Из видео, опубликованного очевидцами в социальных сетях, видно, что дети и преподаватель исполнили перед главой государства народную казачью песню «Ойся, ты ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся!». Судя по реациии, выступление Владимиру Путину понравилось. Фото — цитата из видео очевидцев посещения Владимиром Путиным школы №6 в Тулуне Читайте также: Дети из школы, пострадавшей от потопа в Тулуне, спели Путну песню «Ойся»

14:15 02.09.2019 Президент России Владимир Путин вышел к жителям города Тулуна, пострадавшего от летнего паводка. Люди ожидали главу государства возле здания мэрии. Разговор шел о восстановлении зданий. Так, одна женщина напомнила президенту о своём обращении. Подробности в материале: Путин пообщался с жителями Тулуна у здания мэрии

14:27 02.09.2019 Информация с сайта Кремля о посещении президентом РФ Владимиром Путиным школы в иркутском городе Тулуне: «Владимир Путин посетил среднюю общеобразовательную школу № 6 города Тулуна, пострадавшую от подтопления во время паводка и отремонтированную к началу нового учебного года. Глава государства ознакомился с информацией о последствиях наводнения в здании школы, осмотрел обновлённые учебные классы, столовую, спортзал и спортплощадку образовательного учреждения. Президент также посетил классные комнаты, в которых в это время шли уроки, и поздравил учащихся с началом нового учебного года». Школа №6 в Тулуне попала в зону подтопления в ходе летнего наводнения в Иркутской области. Зданию был нанесён серьёзный урон, ремонт провели в короткие сроки. Кабинеты оснастили современным оборудованием. В этом году в школу перевели учеников аварийной школы №20, разрушенной во время наводнения.

14:29 02.09.2019 Владимир Путин в школе в Тулуне. Фото: Kremlin.ru

14:29 02.09.2019 Российский президент Владимир Путин общается сейчас с жителями Тулуна — города Иркутской области, наиболее пострадавшего от мощнейшего наводнения. Стихийная встреча приходит под открытым небом, люди обступили главу государства плотным кольцом, передают ему записки, перебивая друг друга, говорят о своих нерешённых проблемах. «Вы город Грозный после войны подняли, и вы вернули нам Крым, понимаете? Ну что вам стоит сделать так, чтобы люди, которые покинули наш Тулун? завидовали тем, кто остался?» — сообщила в разговоре с Владимиром Путиным жительница Тулуна. Фото — цитата из видео очевидцев встречи Владимира Путина с пострадавшими от наводнения жителями Иркутской области Подробности в материале: Жители пострадавшего от потопа Тулуна обступили Путина плотным кольцом

14:47 02.09.2019 Мальчик Матвей, с которым российский президент Владимир Путин пообщался в ходе своего предыдущего визита в Иркутскую область, вновь удостоился внимания главы государства. Как сообщают очевидцы встречи новой встречи президента страны с жителями Тулуна, города, наиболее пострадавшего от мощнейшего наводнения, ребёнок, дожидался Путина в администрации Тулуна. Матвей поблагодарил Путина за спасение и получил в ответ похвалу: «Молодец, ты смелый мальчик. То? что ты не испугался, это уже много значит. Потому что если б ты испугался, то бабушка испугалась бы еще больше. И мама вместе с ней», — сказал президент России. Читайте также: Путин вновь пообщался с мальчиком из пострадавшего от потопа Приангарья

15:02 02.09.2019 Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Иркутской области сохранится до тех пор, пока не будут решены вопросы обеспечения жильём пострадавших от наводнения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, приехавший 2 сентября в Иркутскую область. Читайте также: Режим ЧС в пострадавшем от наводнения Приангарье пока сохраняется

15:04 02.09.2019 Президент РФ Владимир Путин видит необходимость в разработке общего плана реальной поддержки бизнеса, который понёс убытки из-за паводка в Иркутской области. «Я думаю, что вообще нужно будет не индивидуально делать, а надо будет сделать общий план поддержки бизнеса здесь в целом», — заявил глава государства. Читайте подробнее: Путин предложил создать план помощи пострадавшему от паводка бизнесу

15:22 02.09.2019 Встреча президента РФ Владимира Путина с жителями Иркутской области 2 сентября 2019 года. Фото: Kremlin.ru

15:23 02.09.2019 Президент Владимир Путин, который находится сегодня, 2 сентября, с визитом в Тулуне — наиболее пострадавшем от наводнения городе Иркутской области — обвинил руководство муниципалитета в некомпетентности по расчётам за работу c участниками ликвидации последствий паводка. Как выяснилось в ходе стихийной встречи с жителями Тулуна, один из предпринимателей задал главе государства вопрос по поводу оплаты произведённых трудозатрат по вывозу мусора. И позднее, на совещании, Владимир Путин задал этот вопрос руководству Тулуна и иркутскому губернатору Сергею Левченко. Ответы были весьма невнятные. Читайте также: Владимир Путин заявил о некомпетентности властей при восстановлении Тулуна

15:29 02.09.2019 Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным жители пострадавшего от подтопления города Тулун пожаловались на местную власть. Одна из жительниц города рассказала, что на неё подали в суд за то, что она обратилась с просьбой к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко. На это президент в шутку предложил назначить Мутко руководителем Тулуна. Собравшиеся согласились. «Речь идёт о чём? О ваших отношениях с местной властью. У вас восьмого числа выборы. Выбирайте тех, которым доверяете», — подчеркнул Владимир Путин. Об этом: Путин предложил назначить главой Тулуна Мутко

15:59 02.09.2019 Любопытная подробность была замечена корреспондентом ИА REGNUM на совещании с участием руководства Тулуна, которое по итогам общения с жителями этого пострадавшего от наводнения города провёл сегодня, 2 сентября, российский президент Владимир Путин. Узнав, что одному из предпринимателей, который участвовал в вывозе мусора после наводнения, до сих пор не заплатили за выполненную работу, глава государства попросил пояснить причину данной недоработки руководителя Тулуна. Но, как отчетливо слышно на записи хода разговора, отвечать стал вовсе не глава, а какой-то другой человек, представившийся президенту: «Александр Викторович». Но, как известно, мэром Тулуна является Юрий Карих, а Думу Тулуна возглавляет Александр (Счастливцев), но не Викторович, а Валентинович. На фото kremlin.ru: совещание по вопросам жилищного обеспечения граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области Читайте также: Кто отвечал Путину за руководителя Тулуна?

16:25 02.09.2019 Жители Иркутской области на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Kremlin.ru

16:29 02.09.2019 Впечатляющие фотографии, показывающие катастрофические последствия масштабного наводнения в Тулуне (Иркутская область), опубликовал на своей странице Instagram эксперт в промышленной съёмке Роман Шаленкин. Он утверждает, что экскаваторы ещё расчищают завалы, половина города ещё подтоплена, а над лесом раздаётся протяжный вой и злобное рычание ставших бездомными собак. «Я возвращался со съемки. По дороге меня привлёк вид одинаково ровно поваленных деревьев. Выглядело очень необычно. Уже смеркалось и я остановил машину, чтобы рассмотреть получше. И тут я замечаю, что в глубине леса темнеют, сбившиеся в кучу, останки домов. Ни души. Тишина. И только протяжный вой и злобное рычание собак раздаётся над лесом. Я подъезжал к окрестностям Тулуна. Не дай бог остаться на улице без машины, подумал тогда я», — поделился впечатлениями от увиденного в Тулуне фотограф Роман Шаленкин. На фото: всё, что осталось от жилого дома в Тулуне, цитата из Instagram Читайте также: Протяжный вой и злобное рычание собак над лесом: о происходящем в Тулуне

18:11 02.09.2019 Президент России Владимир Путин, который сегодня, 2 сентября, с рабочей поездкой посетил Иркутскую области, с особым вниманием отнесся к внешнему виду школьника из Тулуна. «Можно я за тобой поухаживаю», — с такими словами президент обратился к школьнику Жене во время посещения средней общеобразовательной школы №6, пострадавшей от подтопления во время паводка и отремонтированной к началу нового учебного года, и поправил ему галстук. Напомним, что 13 мая 2016 года перед началом совещания по ОПК в Сочи Владимир Путин также обратил внимание на галстук генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и обратился к нему, сказав: «Галстук подтяни». Подробности в материале: «Можно я за тобой поухаживаю»: Путин поправил галстук школьнику из Тулуна

20:26 02.09.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание оказать помощь пострадавшим при наводнении в Иркутской области. Крупнейший российский банк отказался реструктуризировать долги пострадавших при наводнении и предоставлять им кредитные каникулы. Читайте подробнее: Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка

20:52 02.09.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал непорядочной руководителя управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которая в августе крайне оскорбительно отозвалась о пострадавших от паводка людях. Читайте подробнее: Путин высказался о чиновнице, оскорбившей пострадавших от паводка

07:50 Власти Иркутской области раскрыли некоторые подробности относительно граждан, представленных к наградам «За спасение погибавших», которых Владимир Путин, побывавший накануне, 2 сентября, в Тулуне, поблагодарил на встрече жителей подтопленных территорий. Читайте также: Владимир Путин поблагодарил жителей Приангарья за спасение людей при потопе

08:00 Целый ряд важных заявлений сделал российский президент Владимир Путин в ходе своего третьего за последние два месяца визита в Иркутскую область, пострадавшую от мощнейшего наводнения. В частности, пообщавшись накануне, 2 сентября, с жителями Тулуна (один из наиболее пострадавших от потопа городов Приангарья), глава государства подчеркнул, что в дальнейшем необходимо сделать города и поселки, попавшие под затопление, привлекательными для жизни. Читайте подробнее: Пострадавшие от наводнения посёлки Приангарья должны стать привлекательными

08:09 Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», проявила непорядочность. За этим должно последовать кадровое решение, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с тулунцами. Читайте также: Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу стоит уволить, считает Путин

08:11 Российский президент Владимир Путин, посетивший накануне, 2 сентября, иркутский город Тулун, пообещал, что режим чрезвычайной ситуации в Приангарье сохранится до тех пор, пока не будут решены вопросы обеспечения жильём пострадавших от стихии. Об этом: Владимир Путин рассказал, когда снимут режим ЧС в Приангарье

08:28 Помимо восстановления разрушенного жилья и городской инфраструктуры в пострадавшем от мощнейшего наводнения иркутском городе Тулуне, большое внимание будет уведено экономическому развитию подтопленных городов Приангарья. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам жилищного обеспечения граждан, пострадавших в ходе паводка, проведённого накануне, 2 сентября, в Тулуне. Об этом: В пострадавший от потопа Тулун привлекут крупный российский бизнес

08:41 Поскольку в пострадавшем от наводнения Приангарье осталось ещё много нерешённых проблем, российский президент Владимир Путин, подводя итоги совещания, проведённого 2 сентября, в иркутском городе Тулуне, отметил, что, если потребуется, он приедет в Тулун ещё раз. Об этом: Путин пообещал приехать в Тулун ещё раз, если потребуется

09:25 Единственный в иркутском городе Тулуне преподаватель по классу детской скрипки Ирина Смирнова получила новый музыкальный инструмент взамен утраченного во время мощнейшего наводнения. Об этом: К скрипке отношение особое: глава Приангарья помог преподавателю музыки

09:42 Чиновницу из Иркутской области Ирину Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей, отстранили от работы. Об этом 3 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, эту информацию подтвердил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. «Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», — цитирует Пескова РИА Новости. Об этом: Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили от работы

10:34 Хорошо, что чиновницу из Иркутской области Ирину Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей, отстранили от работы, а не сразу уволили, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин, комментируя слова Владимира Путина, которому в Тулуне 2 сентября задали вопрос о возможности увольнения женщины, которая якобы называла пострадавших от наводнения «бичевнёй» и критиковала их одежду. Читайте подробнее: «На службе ей не место»: об иркутской чиновнице, отстранённой от работы

11:41 В Тулуне в результате наводнения были подтоплены и повреждены порядка 70% трансформаторных подстанций, 50% распределительных сетей, около 50 км сетей уничтожено потоками воды полностью, таковы данные иркутской областной прокуратуры. Подробности в материале: Наводнение в Тулуне уничтожило более 50 км электрических сетей

11:54 Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко подверг жесткой критике деятельность Андрея Капитонова-Козлова — уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области — поскольку считает, что тот плохо работает по отстаиванию прав пострадавших в результате мощнейшего наводнения: «Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на … уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят». Читайте также: «Какой вы … уполномоченный?»: Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену