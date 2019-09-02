Иерусалим, 2 сентября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. 1 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на церемонии, посвященной началу учебного года, в поселении Элькана на Западном берегу реки Иордан. В своей речи глава израильского правительства вновь заявил об установлении израильского суверенитета в Иудее и Самарии. Об этом сообщило израильское информационное агентство Walla.

Иван Шилов ИА REGNUM Бинбямин Нетаньяху

«Мы установим еврейский суверенитет на всей территории Израиля», — заявил премьер Нетаньяху. Глава правительства подчеркнул, что Израиль будет продолжать строительство еврейских поселении на Западном берегу. «Мы строим новые дома на территории «старого», исторического дома всего еврейского народа. Больше не будет переселений и эвакуаций», — отметил Нетаньяху.

Заявление премьер-министра поддержал спикер Кнессета Юлий Эдельштейн. «Как я всегда говорил, установление суверенитета является не только частью нашего исторического права на Землю Израиля, но и важным сигналом всем террористическим организациям, стремящимся табуировать наше присутствие на данной территории», — заявил Эдельштейн.