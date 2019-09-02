Москва, 2 сентября, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В Москве произошла квартирная кража из квартиры в Красносельском районе. Об этом 2 сентября сообщает агентство «Москва».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

СМИ сообщает, что 31 августа в полицию обратилась неработающая женщина 1973 года рождения. Она рассказала о краже из квартиры, расположенной в доме на улице Садовая-Спасская. Из сейфа, который находился в жилом помещении, были похищены 12 тыс. долларов и 60 тыс. евро. Общая сумма ущерба превысила 5,2 млн рублей.

Примечательно, что деньги были похищены в период с сентября 2018 года по 31 августа 2019 года. Полиция устанавливает личность преступника, возбуждено уголовное дело.