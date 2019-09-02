Президент Косово Тачи: приветствую возрастающую роль США на Балканах
Приштина, Сербия, 2 сентября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. 30 августа Мэттью Палмер был назначен специальным представителем государственного секретаря США по Западным Балканам.
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Мэттью Палмер
Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в Косово данную новость восприняли с воодушевлением.
Так, 31 августа президент Косово Хашим Тачи опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter поздравление Палмеру, в котором написал следующее:
«Приветствую назначение Палмера на пост специального представителя по Западным Балканам и приветствую возрастающую роль США в интеграции Косово и всего нашего региона в Евро-атлантический клуб наций».