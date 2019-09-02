Ульяновск, 2 сентября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области День знаний отметили «Губернаторским приёмом первоклассников». Он состоялся 1 сентября не только в Ульяновске, но и в различных муниципальных образованиях региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru День знаний отметили «Губернаторским приёмом первоклассников»

В этом году в области первый звонок прозвенит для более чем 16 тыс. первоклассников, всего в школу пойдут 122 тыс. детей. Для вчерашних дошкольников, а также педагогов и родителей в Ульяновске состоялся «Губернаторский приём первоклассников». В рамках мероприятия прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу», дан старт новому проекту «Всеобуч по плаванию». Также за заслуги благодарственными письмами губернатора были отмечены педагоги начальных классов.

Кроме того, работали интерактивные площадки, организованы мастер-классы от учреждений образований и культуры, состоялись показательные выступления спортсменов, проводились акции «Запишись в спортшколу», «Запишись в кружок». Прошёл и ряд других мероприятий. По данным минобразования, более 10 тысяч жителей и гостей Ульяновска стали участниками программы.

Ulgov.ru Более 10 тысяч жителей и гостей Ульяновска стали участниками «Губернаторского приёма одноклассников»

Аналогичные мероприятия состоялись в других муниципальных образованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области открыли двери 409 школ. В настоящее время строятся ещё четыре школы, а до конца 2024 года примут первых учеников 15 новых школ.

Напомним, в Ульяновске 2 сентября сотрудницы бюджетных организаций, воспитывающие детей школьного возраста, получили оплачиваемый выходной.