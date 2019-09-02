Московское метро объяснило увеличение интервалов осмотром инфраструктуры
Москва, 2 сентября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. В Москве движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро вводится в график. Об этом 2 сентября сообщили в Twitter метрополитена.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рельсы метрополитена
Интервалы были увеличены для осмотра инфраструктуры.
«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Сейчас проверка инфраструктуры завершена, движение вводится в график, однако «потребуется некоторое время, чтобы восстановить привычные интервалы движения».