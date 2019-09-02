Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Местных жителей спасли огнеборцы при тушении пожара в Октябрьском сельском районе Ростовской области. Об этом 1 сентября сообщает региональное ГУ МЧС России.

kummod Пожар

По данным ведомства, пожар произошел в 2-этажном жилом доме. Огнем было объято 10 кв. метров. По вызову были подняты 8 спасателей, которые в своей работе применили две единицы техники.

«Есть пострадавшие. Благодаря оперативным действиям пожарных спасены люди», — сообщает пресс-служба ведомства.