Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей США Мэдисон Кис в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Теннис

Свитолина один раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы семь эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с британской теннисисткой Йоханной Контой.

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