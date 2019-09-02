Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Хорватии Петрой Мартич в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Yann Caradec Серена Уильямс

Уильямс три раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Уильямс сыграет с китайской теннисисткой Ван Цян.

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