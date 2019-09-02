Москва, 2 сентября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Подорожание авиабилетов составит в России 9−10% по итогам 2019 года относительно прошлогоднего показателя. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров, пишут 2 сентября «Известия».

(сс) gustavmelin0 Cамолет

Он отметил, что первый и четвёртый кварталы года для перевозчиков всегда убыточны, а во втором и третьем кварталах есть прибыль. Так, за первый квартал 2019 года авиакомпании, по данным ассоциации, потеряли 45 млрд рублей (+32% к 2018 году), тогда как в 2018 году операционные убытки составили почти 54 млрд рублей.

«Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — сказал Шокуров.

Опрошенные изданием эксперты в целом согласны с прогнозом. Они объяснили убытки авиакомпаний высокой стоимостью топлива и избыточностью провозных мощностей.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) назвали примерную стоимость самолетов, которые понадобятся перевозчикам во всём мире в ближайшие 20 лет. На $6,35 трлн они должны закупить более 44 тыс. новых самолётов.

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