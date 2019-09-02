Дрезден, Германия, 2 сентября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала силой, наиболее увеличившей число своих сторонников по итогам выборов в парламент (ландтаг) немецкой федеральной земли Саксония, пишет газета Die Welt.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

По итогам выборов 1 сентября «Христианско-демократический союз» (ХДС) вновь занял первое место с 32,1% голосов избирателей, однако потерял 7,3% относительно результатов прошлых выборов 2014 года. Оппозиционная АдГ прибавила сразу 17,8% и перепрыгнула на второе место с 27,5%.

Следом расположились ударившие лицом в грязь «Левые», потерявшие больше всех — 8,5% голосов. За них проголосовали 10,4%. «Зеленые» прибавили 2,9% и получили 8,6%. В ландтаг также прошла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 7,7%, потерявшая 4,7%; Свободная демократическая партия Германии с 4,5% (+0,7%) и «Свободные избиратели» с 3,4% (+1,8%).

Таким образом, действующий премьер-министр Саксонии от ХДС Михаэль Кречмер сможет остаться на своем посту. Die Welt называет его «спасителем партии от землетрясения» в земле, которая доставляет немало хлопот федеральному правительству своим оппозиционным настроем. Однако еще недавно немецкие средства массовой информации критиковали Кречмера за его неоднократные требования снять экономические санкции против России.

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