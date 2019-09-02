Ванино, Хабаровский край, 2 сентября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. В Хабаровском крае отмечают День окончания Второй Мировой войны. Торжественный митинг прошёл в свободном порту Ванино. В нём приняли участие ветераны войны, представители краевых и муниципальных властей, трудовые коллективы, военнослужащие, студенты и школьники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM СПВ Ванино День Победы над Японией — ветераны

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Митинг по традиции прошёл в парке Победы. Участники возложили венки и цветы к обелиску Воинам — Победителям.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий против милитаристской Японии Иван Федорович Пазухин, выступая на митинге, напомнил, что для дальневосточников этот день особенно важен — именно на Дальнем Востоке завершилась самая кровопролитная война в истории человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в России отмечают День окончания Второй Мировой войны. Но с таким наименованием праздника согласны далеко не все жители России. Название государственного праздника должно отражать суть Победы — это День Победы над Японией. По мнению патриотических сил России, попытки замолчать эту Победу могут быть чреваты крайне негативными историческими и политическими последствиями. Ведь, если убрать упоминание об этой Победе из учебников, фильмов, документов — о ней забудут после того, как умрут последние ветераны.