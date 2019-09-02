Кемерово, 2 сентября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области открылось первое за Уралом президентское кадетское училище, сообщает корреспондент ИА REGNUM. О его строительстве было объявлено в середине 2018 года. Тогда президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны создать в городе Кемерово кадетское училище с учётом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны.

Администрация Кузбасса На торжественном открытии первого за Уралом президентского кадетского училища

Под учебное заведение выбрали земельный участок в 14 гектаров между бульваром Строителей и Ленинградским проспектом. Здания и сооружения I очереди по типовым проектам учебных заведений Минобороны России были построены за 272 дня.

Накануне, 1 сентября, состоялось его торжественное открытие. На празднике присутствовали губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, статс-секретарь — заместитель Министра обороны России Николай Панков, начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ, генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник Кемеровского президентского кадетского училища Юрий Гордеев и начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская.

Во время открытия на плацу Николай Панков вручил Юрию Гордееву знамя Кемеровского президентского кадетского училища.

Администрация Кузбасса Открытие первого за Уралом президентского кадетского училища

«Очень приятно находиться на кузбасской земле и участвовать в открытии этого инновационного учебного заведения, которое будет специализироваться на робототехнике, IT-технологиях и искусственном интеллекте, — отметил Панков. — Уверен, что кадеты получат здесь не только хорошее образование, но станут достойными гражданами своей Родины».

В свою очередь Сергей Цивилёв отметил, что «Кузбасс всегда помогал и подставлял плечо нашей Родине в самые трудные для неё времена». По его словам, именно поэтому президент принял решение о создании в регионе кадетского училища.

Новых воспитанников Кемеровского училища поздравили кадеты первого президентского кадетского училища, которое в 2010 году было создано в Оренбурге.

Сегодня, 2 сентября, начался учебный год для 360 кадетов 5, 6 и 7 классов. Всего на поступление было подано 2,3 тыс. заявок. На одно место претендовали шесть человек: как ребята из Кемеровской области, так и из других регионов Сибири и средней полосы России, а также Краснодарского края и Камчатки. Жёсткий отбор приёмной комиссии прошли не только учащиеся, но и преподаватели и воспитатели. Президентское кадетское училище предполагает круглогодичный цикл обучения и проживания на полном государственном обеспечении.

Кадеты получат основное и общее среднее образование с 5-го по 11-й классы. Кроме стандартных знаний школьной программы, их будут готовить к военной и государственной службе. Воспитанники обеспечены всем необходимым: как принадлежностями, учебниками и учебно-методическими материалами, так и ноутбуками. Кроме этого они будут получать ежемесячное денежное содержание в размере 1 тыс. рублей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, — по 2 тыс. рублей в месяц).

Администрация Кузбасса В Кузбассе открылось первое за Уралом президентское кадетское училище

Сегодня в распоряжении воспитанниковм и преподавательского состава столовая с обеденными залами и классами дополнительного образования; плац для построения; спальный корпус; медицинский пункт; крытый спортивный комплекс; десять открытых площадок для спортивных игр и силовых упражнений на тренажерах; стадион; полоса препятствий. Второй этап строительства предполагает возведение ещё двух спальных корпусов, спортивного комплекса с ледовым катком и бассейна. После окончания строительства в Кемеровском президентском кадетском училище будут жить и учиться 840 кадетов.

Кемеровское президентское кадетское училище — это типовой проект Министерства обороны России, реализованный в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске и Туле. Училище в Кемерове является филиалом Оренбургского кадетского училища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видео торжественной церемонии открытия президентского кадетского училища в Кемерове появилось на канале Министерства обороны России в YouTube.