В Кемеровском президентском кадетском училище начались занятия
Кемерово, 2 сентября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области открылось первое за Уралом президентское кадетское училище, сообщает корреспондент ИА REGNUM. О его строительстве было объявлено в середине 2018 года. Тогда президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны создать в городе Кемерово кадетское училище с учётом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны.
Под учебное заведение выбрали земельный участок в 14 гектаров между бульваром Строителей и Ленинградским проспектом. Здания и сооружения I очереди по типовым проектам учебных заведений Минобороны России были построены за 272 дня.
Накануне, 1 сентября, состоялось его торжественное открытие. На празднике присутствовали губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, статс-секретарь — заместитель Министра обороны России Николай Панков, начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ, генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник Кемеровского президентского кадетского училища Юрий Гордеев и начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская.
Во время открытия на плацу Николай Панков вручил Юрию Гордееву знамя Кемеровского президентского кадетского училища.
«Очень приятно находиться на кузбасской земле и участвовать в открытии этого инновационного учебного заведения, которое будет специализироваться на робототехнике, IT-технологиях и искусственном интеллекте, — отметил Панков. — Уверен, что кадеты получат здесь не только хорошее образование, но станут достойными гражданами своей Родины».
В свою очередь Сергей Цивилёв отметил, что «Кузбасс всегда помогал и подставлял плечо нашей Родине в самые трудные для неё времена». По его словам, именно поэтому президент принял решение о создании в регионе кадетского училища.
Новых воспитанников Кемеровского училища поздравили кадеты первого президентского кадетского училища, которое в 2010 году было создано в Оренбурге.
Сегодня, 2 сентября, начался учебный год для 360 кадетов 5, 6 и 7 классов. Всего на поступление было подано 2,3 тыс. заявок. На одно место претендовали шесть человек: как ребята из Кемеровской области, так и из других регионов Сибири и средней полосы России, а также Краснодарского края и Камчатки. Жёсткий отбор приёмной комиссии прошли не только учащиеся, но и преподаватели и воспитатели. Президентское кадетское училище предполагает круглогодичный цикл обучения и проживания на полном государственном обеспечении.
Кадеты получат основное и общее среднее образование с 5-го по 11-й классы. Кроме стандартных знаний школьной программы, их будут готовить к военной и государственной службе. Воспитанники обеспечены всем необходимым: как принадлежностями, учебниками и учебно-методическими материалами, так и ноутбуками. Кроме этого они будут получать ежемесячное денежное содержание в размере 1 тыс. рублей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, — по 2 тыс. рублей в месяц).
Сегодня в распоряжении воспитанниковм и преподавательского состава столовая с обеденными залами и классами дополнительного образования; плац для построения; спальный корпус; медицинский пункт; крытый спортивный комплекс; десять открытых площадок для спортивных игр и силовых упражнений на тренажерах; стадион; полоса препятствий. Второй этап строительства предполагает возведение ещё двух спальных корпусов, спортивного комплекса с ледовым катком и бассейна. После окончания строительства в Кемеровском президентском кадетском училище будут жить и учиться 840 кадетов.
Кемеровское президентское кадетское училище — это типовой проект Министерства обороны России, реализованный в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске и Туле. Училище в Кемерове является филиалом Оренбургского кадетского училища.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, видео торжественной церемонии открытия президентского кадетского училища в Кемерове появилось на канале Министерства обороны России в YouTube.