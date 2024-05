Вашингтон, 2 сентября, 2019, 07:49 — ИА Регнум. В сеть выложили изображения, демонстрирующие то, какой могла бы быть игра Half-Life 2, если бы её выпустили на движке (базовой программе) Unity. Рендеры были опубликованы 1 сентября на портале DSOGaming.

Компьютерная игра Half-Life 2

На скриншотах показана сцена из уровня Water Hazard, первое изображение демонстрирует её в дневное, а второе и третье — в ночное время. Издание отмечает, что наиболее красивым получился третий, поскольку он показывает штормовую погоду.

Напомним, межплатформенный игровой движок Unity был выпущен в июне 2005 года, его последняя версия вышла в июне 2019-го. Он лег в основу таких игр, как 7 Days to Die, Pillars of Eternity, Rust, The Forest, Phoenix Point, The Long Dark, Gris и других.