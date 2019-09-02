Киров, 2 сентября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. В Кирове накануне начала нового учебного года запущено движение по путепроводу из Чистых прудов. За последние десятилетия это самый масштабный дорожный проект: он возводился около четырёх лет, на строительство направлено почти 3 млрд рублей, включая федеральные средства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Кировской области.

Kirovreg.ru Путепровод из Чистых прудов

Путепровод был необходим в связи с застройкой южной части Кирова, включая новый микрорайон Чистые пруды. Он позволил разгрузить улицу Деповскую, по которой ранее добирались в эту часть города, связав несколько районов. Путепровод стал продолжением городской магистрали и служит транспортной связью между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в городе, а также городскими и внешними дорогами.

Строительство транспортной артерии началось в октябре 2015 года, подрядчиком является кировская территориальная фирма «Мостоотряд-46». Путепровод строили более 250 дорожников.

Kirovreg.ru Путепровод в Кирове связал несколько районов

Что касается параметров, то движение на дороге шестиполосное, расчётная скорость движения — 80 км/час, протяжённость участка — 1,57 км, в том числе протяженность эстакады составляет 382 м. На строительство путепровода направлено около 3 млрд рублей, основная часть которых — средства федерального бюджета

На торжественной церемонии открытия губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, по инициативе которого в 2015 году было принято решение о строительстве нового путепровода, а также реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он выразил надежду на то, что «Кировской области и впредь будут доверять строительство больших серьезных объектов».