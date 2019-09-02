Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал победу над представителем Сербии Новаком Джоковичем в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — US Open.

Andrew Campbell Новак Джокович

Первая ракетка мира и действующий победитель турнира проиграл первые два сета со счётом 4:6, 5:7. В третьей партии при счёте 1:2 в пользу Вавринки он отказался от продолжения борьбы из-за проблем с левым плечом.

Таким образом, Джокович не смог защитить титул на US Open. Вавринка в четвертьфинале сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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