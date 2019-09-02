Казань, 2 сентября, 2019, 07:24 — ИА Регнум. В Альметьевске вандалы украли весомый элемент скульптурной композиции, которая посвящена известному татарскому поэту Габдулле Тукаю. Шурале или лесной дух исчез вместе с корзиной, в которой он находился. В регионе ищут грабителей-вандалов и просят у жителей помощи. Объявление появилось в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин страницы в соцсетях Композиция после кражи

Композиция «В этом удивительном лесу» стояла в районе дома №32 на улице Ленина. Шурале — это герой татарской мифологии, который представляет собой лесного духа. Скульптура была открыта год назад — в конце августа 2018 года. Она является частью арт-объекта «Сказки о золотых яблоках». Выполнил композицию скульптор из Санкт-Петербурга Павел Игнатьев.

Принт-скрин страницы в соцсетях Композиция до кражи

Напомним, в России вандализм является уголовной статьёй. Санкции по ней включают в том числе и арест до трёх месяцев, и крупный штраф — до 40 тыс. рублей.