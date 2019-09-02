Москва, 2 сентября, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 30 августа завершились снижением. Котировки нефти упали примерно на 3% на фоне общего укрепления доллара США, а также публикации результатов опроса Reuters, который выявил рост добычи нефти ОПЕК в августе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Резервуары с нефтью

Объем нефтедобычи ОПЕК вырос в августе на 80 тыс. баррелей в сутки на фоне увеличения добычи в Нигерии и Ираке.

Сегодня, 2 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе, несмотря на то, что подорожало золото и ослабился юань, так как США и Китай повысили против друг друга пошлины.

Поддержку нефтяной рынок сейчас получает от урагана «Дориан», который усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона.

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер 1 сентября отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов. Ожидается, что ураган достигнет побережья Флориды к вечеру 2 сентября.

Американские производители нефти могут приостановить добычу, если шторм будет бушевать в Мексиканский заливе. На фоне урагана в рамках коррекции цена может восстановиться до $59,90.

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