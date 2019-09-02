Москва, 2 сентября, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Торги по рублю 30 августа открылись ростом, но он был вынужден сдать свои позиции доллару на фоне падения цен на нефть. Несмотря на это, колебания курса доллара проходили в рамках бокового диапазона, который сформировался с 28 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В начале европейских торгов рубль торговался в плюсе на фоне улучшения ситуации на мировых рыках капитала из-за снижения напряженности вокруг торгового конфликта с США. На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб.

В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс. Давление на евро оказали ожидания ослабления денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, слабая статистика в Германии и еврозоне, а также неопределённость в Италии и Британии с Брекзит.

Торги по рублю 30 августа закрылись смешанно. Российская валюта укрепилась к единой валюте и подешевела к к доллару и фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 66,79 руб., фунт/рубль — на 0,11, до 81,08 руб. Пара евро/рубль упала на 0,36%, до 73,34 руб.

Сегодня, 2 сентября, на торгах в Азии цена на нефть торгуется в небольшом плюсе. США и Китай ввели новые пошлины на товары друг друга. США на $112 млрд, Китай — на $75 млрд. Рынок это ожидал, но трейдеры рассчитывали, что США перенесут повышение пошлин на октябрь, пока не пройдут новые переговоры. Золото отреагировало ростом на открытии рынка, юань — ослаблением.

Цене на нефть удалось удержаться около $59 долларов. Поддержку ценам на нефть оказывает ураган «Дориан», который усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ожидается, что ураган достигнет побережья Флориды к вечеру понедельника.

Из-за этого рубль останется под давлением. Для пары евро/рубль целевая зона находится на уровне 73,60 руб., доллар/рубль — 67 руб.

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